Положение об обязательной классификации российских отелей было утверждено в феврале 2019 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация стала обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года она станет обязательной для всех гостиниц. Как сообщала газета "Коммерсантъ", общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" на прошлой неделе направила в Минэкономразвития РФ предложение отменить обязательную классификацию коллективных средств размещения (КСР) и вернуться к добровольной, ссылаясь на то, что процесс становится непомерной нагрузкой для бизнеса и не учитывает экономику объектов гостиничной индустрии.

По мнению Шпилько, отказ от обязательной классификации приведет к тому, что отели начнут "рисовать" звезды сами себе, что будет вводить туристов в заблуждение. "Собственно, так и было до введения классификации КСР. Поэтому сегодня так важно, чтобы регулятор, то есть Минэкономразвития, взял ситуацию с классификацией гостиниц под реальный и эффективный контроль. Это дискредитация туристической сферы", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Президента РСТ поддержали другие участники туротрасли.

"Благодаря закону удалось, наконец, "пересчитать по головам" почти все гостиничные объекты в стране (их как минимум 25 тысяч), проверить их работу и уровень сервиса. О непосильных затратах на прохождение процедуры классификации речи не идет: отелю 3* с сотней и более номеров получение сертификата с учетом всех сопутствующих процедур обойдется примерно 35 тысяч рублей", — считает президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин.

По его словам, гостиничная сфера в принципе рискует быть отброшенной на несколько десятилетий назад. "Да, новое положение о классификации не вполне совершенно, оно было принято в период передачи контроля над гостиничным бизнесом от Минкультуры в Минэкономразвития. Однако чиновники подключили к решению насущных вопросов и Российскую гостиничную ассоциацию (РГА), и РСТ, и Межрегиональную гостинично-туристическую ассоциацию (ГТА), и другие профильные объединения", — сказал Ламшин.

По мнению руководителя направления гостиничного бизнеса компании JLL Яны Ухановой, еще не было случаев, когда, например, люксовый объект не мог получить необходимую звездность из-за слишком высоких требований. "Требования вполне соответствуют реалиям российского бизнеса и не оказывают негативного влияния на гостиницы от 70 номеров и более", — сказала она.

Учредитель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов также считает возврат к системе добровольной классификации нецелесообразным. "Мы очень долго шли к внедрению единой обязательной системы, этот процесс поддерживали и региональные власти. Гости должны понимать, что отели 4* в Челябинске и Краснодаре будут соответствовать друг другу. Сам процесс классификации недорогой: для крупных объектов – 100–150 тыс. рублей, для небольших – 10-15 тыс.", — сказал он.