"Третий и окончательный этап реконструкции международного аэропорта Волгограда начнется весной 2020 года. Он предусматривает объединение терминалов внутренних и международных воздушных линий в единый комплекс и увеличение его общей площади до 27 тыс. кв. метров. Также впервые аэропорт со стороны аванперрона будет оборудован четырьмя телетрапами", — сказал он.

В настоящее время проводятся тендерные процедуры по выбору генерального подрядчика. Реконструкцию планируется завершить осенью 2021 года.

Как сообщалось, Госэкспертиза в феврале этого года выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий аэропорта на реконструкцию аэровокзального комплекса.

Согласно одобренному проекту, для создания более комфортных условий для пассажиров, а также оптимизации технологических процессов планируется объединить построенные в 2016 и 2018 годах терминалы международных и внутренних воздушных авиалиний. При этом пропускная способность объединенного терминала останется неизменной — 2 млн пассажиров в год.

Реконструкция волгоградского аэропорта началась в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Была проведена модернизация летного поля, построен терминал внутренних авиалиний площадью 5 тыс. кв. метров и пропускной способностью 720 пассажиров в час, открыта железнодорожная станция аэроэкспресса, соединившая аэропорт и вокзал Волгограда.

На втором этапе модернизации аэропорта в 2018 году привели в порядок существующие рулежные дорожки, обустроили водосточно-дренажную систему, установили светосигнальное оборудования, которое позволило довести метеоминимум основного курса до 3А категории ИКАО.

Со ссылкой на губернатора Волгоградской области сообщалось, что на первые два этапа реконструкции ООО "Новапорт холдинг" направило 6,7 млрд рублей.

Международный аэропорт Волгограда входит в перечень аэропортов федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий, грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 человек в час, международных – 280 человек в час.

В 2019 году пассажиропоток аэропорта Волгограда увеличился на 6% по сравнению с показателем 2018 года, до 1 млн 215 тыс. человек. Наибольшую долю пассажиропотока обеспечивает "Аэрофлот". Рейсы из Волгограда выполняют также авиакомпании "Победа", "ЮВТ-Аэро", S7, Utair.