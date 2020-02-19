"Организационный комитет международного ралли "Шёлковый путь" внимательно следит за развитием ситуации в связи с эпидемией COVID-19 (коронавирус), появившейся в начале года и распространившейся на части территории Китая. Оргкомитет гонки находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти и Китайской Автомобильной Федерацией", — заявил руководитель проекта Владимир Чагин.

"Если будет малейшая опасность для здоровья и безопасности участников ралли, то спортивный департамент международного ралли "Шёлковый путь" модифицирует финальную часть маршрута. Ралли состоится в любом случае и будет безопасным", — добавил он.

"Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации. Окончательное решение о маршруте международного ралли "Шёлковый путь" будет принято в самое ближайшее время", — отметил Чагин.

В июле 2020 года международное ралли "Шёлковый путь" пройдёт в десятый раз. Гонка стартует 3 июля в Москве и финиширует 16 июня в китайском Урумчи.

Юбилейное издание гонки пройдет в статусах этапа Чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации (FIA).

Международное ралли "Шёлковый путь" проводится с 2009 года. С 2016 года ралли стало трансконтинентальным марафоном — трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.