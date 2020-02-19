"Сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся на Родину. Сотрудники Посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

"Совместно с японскими властями согласовываем порядок покидания судна остающимися на борту соотечественниками. В ближайшие дни, после завершения карантина, они также вернутся в Россию в соответствии со своими планами", — отметили в посольстве РФ.

Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них — супружеская пара — заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.