"В минувшем году комбинатом поставлен исторический рекорд по числу туристов, побывавших на объектах предприятия. Смотровую площадку Приморского карьера и интерактивный выставочный зал "Янтарная палата" посетили свыше 115,2 тыс. человек. Это заметно превысило итоги предыдущего года, когда у нас побывало 70 тыс. туристов", — рассказала Мамырбаева.

По ее словам, на протяжении нескольких последних лет комбинат целенаправленно занимается развитием промышленного туризма. Однако серьезное обновление туристической программы "День с солнечным камнем" и объектов показа, которое в 2017 году провел комбинат, позволяют повысить интерес к посещению предприятия.

Сегодня комбинат активно сотрудничает со многими турфирмами. Организованным и самостоятельным туристам предлагается экскурсионный маршрут, который состоит из двух объектов показа – смотровой площадки Приморского карьера и интерактивного демонстрационного зала.

На смотровой площадке туристы могут с высоты 50 м увидеть масштабную панораму крупнейшего в мире янтарного карьера Приморского месторождения, где минерал добывается промышленным способом. На площадке находится и "Янтарная пирамида", внутри которой турист может провести некоторое время.

В демонстрационном зале комбината туристы видят уникальные экземпляры янтаря, а также украшения и произведения камнерезов янтарной мануфактуры. Интерактивная часть зала посвящена истории предприятия и добычи, использования человеком янтаря с древних времен до современности, о свойствах и промышленной добыче солнечного камня, заключила представитель комбината.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат", который по итогам 2019 года добыл 450 тонн янтаря-сырца.