Им разрешили сойти на сушу после того, как все взятые у них пробы на предмет нового типа коронавируса оказались негативными. Теперь их отвезут на автобусах в Пномпень, где они проведут ночь, а затем смогут отправиться домой.

Всем пассажирам, покидавшим судно, подарили большие шарфы — традиционный камбоджийский сувенир.

Ожидается, что само судно пока останется в порту города Сиануквиль, на его борту остаются члены экипажа.

В компании-операторе круизного лайнера Holland America Line выразили благодарность властям Камбоджи за всю оказанную помощь.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, затем его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. В результате судно провело в море две недели.

На борту Westerdam изначально находились 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.