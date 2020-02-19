"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте признала законным возбуждение уголовного дела по факту совершения хулиганства на воздушном транспорте в отношении жителя г. Астрахань. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте)", — сказали в ведомстве.

Там сообщили, что в феврале этого года "мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс из Иордании в аэропорт Домодедово, распивал спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес окружающих и не реагировал на замечания".

Перемещаясь по салону самолета, мешал работе бортпроводников и применил к одному из них физическую силу, тем самым он угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу, добавили в ММТП.