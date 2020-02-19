"С учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения закрытие границ в Беларуси пока не рассматривается", — сообщил представитель пресс-службы Минздрава в ответ на вопрос о возможности приостановки въезда граждан КНР по аналогии с принятым в РФ решением.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Такие решения в отношении граждан КНР были приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Как сообщалось, по данным Минздрава Белоруссии, с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения.

"Глава государства особо отметил необходимость принятия исчерпывающих мер по организации мероприятий и указал, что меры должны быть эффективными, но не избыточными", — говорилось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии 12 февраля после доклада главе государства министра здравоохранения Владимира Караника.