"Я очень четко уяснил, что с самого начала руководство Малайзии полагало, что это было самоубийство, совершенное пилотом", — сказал он в интервью для документального фильма, который вышел в эфир на канале в среду.

"Я не буду говорить, кто и кому это сказал, но позвольте повторить, я хочу, чтобы меня точно поняли, на самых высоких уровнях руководства были практически уверены в том, что это было самоубийство пилота. Массовое убийство и самоубийство, совершенное пилотом", — добавил он.

Со своей стороны бывший глава малазийского регулятора в сфере гражданской авиации Азхаруддин Абдул Рахман раскритиковал слова бывшего австралийского премьера и отметил, что доказательств его заявлений нет. "Это только теория... Семья пилота будет чувствовать себя ужасно из-за того, что вы выносите такие обвинения без доказательств", — сказал он.

Семья и родственники пилота также неоднократно отрицали версии, связанные с его самоубийством.

Boeing 777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота — 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера, общая стоимость которых за три года составила $160 млн. Затем поисками занималась частная американская компания, но к успеху это также не привело.