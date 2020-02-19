Согласно распоряжению правительства, с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. При этом запрет не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.

"В 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 млн граждан КНР, из них по безвизовому каналу – 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Санкт-Петербург). Не менее 75% всего китайского турпотока приходится на май-сентябрь. При этом в низкий сезон с января по май в РФ ежемесячно приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов. В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% – до 45 тыс.", — рассказали в АТОР.

Исходя из этого, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере $500, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей.

"Уже очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию не приедут (эти бронирования отменены). Ожидалось, что доходы от их приема также составят как минимум 1,4 млрд рублей", — отметили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля – начала мая. То есть, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется ориентироваться на путешественников из других стран.

В частности, участники рынка говорят о возможности компенсировать в низкий сезон до 50-60% китайского турпотока за счет граждан стран Ближнего Востока, Европы – но за счет снижения цен на гостиницы и транспорт.

"При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура) в этом случае могут составить 31,2 млрд рублей неполученных доходов за май-сентябрь", — обеспокоены в АТОР.