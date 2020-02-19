Перелеты будут осуществляться по средам с вылетом из Тюмени в 17:00 и прибытием в Геленджик в 18:50. Обратный вылет будет производиться в 19:40. На рейсах будут задействованы воздушные суда Boeing 737-500 вместимостью 126 кресел.

"Авиакомпания Utair на протяжении 10 лет в период весенне-летнего расписания полетов осуществляет прямые рейсы из Геленджика в Сургут и Москву и является одним из лидеров пассажирских перевозок. В прошлом году услугами авиакомпании на рейсах в Геленджик воспользовались 52,567 тыс. пассажиров. Мы рады, что в новом сезоне Utair расширяет свою маршрутную сеть из нашего аэропорта", — цитирует пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.