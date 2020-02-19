"Это (трамваи — ИФ) — в прошлом, возвратить невозможно. Это все останется в истории города, символом города. Сейчас будем развивать другие виды транспорта. Сейчас пошли электрические автобусы, по ЛРТ (легкий рельсовый транспорт — ИФ) считаем, BRT (скоростной автобусный транспорт — ИФ) развивается", — сказал Сагинтаев на ежегодной отчетной встрече с горожанами в среду, отвечая на вопрос о возможном возращении трамваев.

Мэр казахстанского мегаполиса отметил, что вновь прокладывать трамвайные линии будет очень дорого.

"В районе Зеленого базара, с нижней стороны, сохранилась трамвайная линия. Это старый город, еще Верный, есть старые дома одноэтажные. У нас есть идея — сделать такую туристическую зону. Купить старинный трамвай, чтобы туда-сюда бегал. И мы как бы сохраним лицо, у нас есть трамвай и линии. Туристам будем предлагать покататься. Вот таким образом мы хотим решить вопрос с трамваем. А так, всецело, по городу мы строить не будем", — сказал аким.

Как сообщалось, в сентябре-октябре 2015 года в Алма-Ате произошли два крупных ДТП с участием трамваев, в каждом из этих случаев трамваи протаранили не менее 14 автомобилей. Пострадали несколько человек. С 31 октября 2015 года трамвайное депо приостановило свою работу. Решение было принято по итогам обследования трамвайных путей на предмет их соответствия требованиям безопасной эксплуатации.