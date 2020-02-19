"В течение сегодняшнего дня люди покинут санаторий — кто-то улетит домой на самолете, кто-то на поезде, еще шесть человек решили остаться в Тюмени, чтобы познакомиться с городом", — сказал представитель штаба.

Он уточнил, что на карантин в начале февраля определили 144 человека.

"В санатории после отъезда 62 человек на московский рейс осталось 78 человек, все они уедут сегодня. Еще четверо — в больнице инфекционной, их тоже сегодня выпустят, они поедут домой", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино" агентству сообщили, что 19 февраля в 05:25 (03:25 мск) в Москву вылетело более 60 человек, которые находились на карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Из них 128 граждан РФ и 16 граждан стран СНГ, в том числе десять человек из Белоруссии, один из Армении, три из Казахстана, один из Таджикистана.

Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени. Среди помещенных на карантин зараженных не выявлено.