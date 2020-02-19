По ее данным, число жертв коронавируса составляет шесть человек: два случая в Гонконге и по одному случаю летального исхода в Японии, Франции, на Тайване и Филиппинах.

Вместе с тем, как сообщает агентство Yonhap, в Южной Корее утром в среду выявлено 10 новых случаев заражения, которые могли не попасть в статистику издания.

Больше всего больных (более 600) выявлено на территории Японии, из них более 500 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который до среды стоял на карантине в Йокогаме. Как сообщают медицинские власти Японии, всем пассажирам на лайнере, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга. Среди пассажиров лайнера — 24 граждане России. Двое из них — супружеская пара — заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.