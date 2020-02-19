Все пассажиры лайнера находились на карантине после того, как у некоторых из них был обнаружен коронавирус Covid-2019. Всего заболевание было подтверждено у 540 пассажиров и членов экипажа из 3700 человек на борту. Около половины пассажиров — поданные Японии.

Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга. Первыми с судна начали выходить пожилые люди в возрасте, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. При этом людям, у которых выявлено заболевание, придется остаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина.

Среди пассажиров лайнера — 24 граждане России. Двое из них — супружеская пара — заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.