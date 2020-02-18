Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. подчеркнула, что это распоряжение остановит только индивидуальные туристические поездки, которых и так был минимум.

"Турпоток из Китая в Россию уже и без этого замер, поскольку наша страна закрыла безвизовый обмен, а это почти 80% китайского въезда. Плюс зима – все-таки низкий сезон для китайского туризма в Россию, поэтому принимающих российских туроператоров волнуют не столько потери за первый квартал, сколько предстоящая весна. Если эпидемия коронавируса пойдет на убыль и запрет на поездки китайцев будет снят даже в конце апреля, наши компании сумеют отыграть летний сезон, если позже – вряд ли", — сказала Тюрина.

Она напомнила, что прежде очень популярные у туристов из КНР российские достопримечательности, такие, например, как Царское Село и Петергоф, сообщают о том, что китайских гостей у них практически не стало.

По ее словам, китайские туроператоры сейчас информируют российских партнеров, что до середины марта ждать от них каких-то активных действий в любом случае не стоит.

Исполнительный директор ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов напомнил, что организованный туризм закрыл сам Китай с 24 января, а Россия приостановила его распоряжением правительства в ответном порядке. "Это сделано для того, чтобы, когда Китай поднимет шлагбаум, у РФ были развязаны руки для возможных самостоятельных решений. Это то, что касается организованного турпотока из КНР. Был остановлен групповой туризм, электронная виза и были приостановлены рабочие визы. Индивидуальный туризм, индивидуальные визы — этот канал оставался открытым", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Агамов добавил, что, по его информации, российское посольство в КНР никаких ограничений на выдачу индивидуальных виз не имело.

"Статистики оформления этих виз у меня нет. По нашим данным, число индивидуальных туристов незначительно. Вот в прошлом году за первый квартал, в низкий сезон, Россию посетили 9 тыс. индивидуалов из КНР. Неделю назад в Москве было не больше 400 туристов. Есть бизнес, который приезжает. Тем не менее, этот канал формально был открыт. Т.е. приехать в Россию можно было. Сейчас закрывают и этот канал", — добавил он.

В компании "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что еще в начале февраля аннулировали все китайские группы, запланированные на текущий месяц. "Все наши клиенты выехали из страны до 5 февраля", — сообщили в пресс-службе.