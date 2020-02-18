Он не исключил, что тем гражданам КНР, кто купил билеты на регулярные рейсы в Россию на даты после 20 февраля, когда вступают в силу ограничения на въезд, стоимость билетов может быть возвращена.

"Скорее всего, граждане КНР, в кого билеты на рейсы после 20 февраля, смогут их вернуть и получить назад свои денежные средства", — сказал источник.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили о приостановке въезда в РФ для граждан КНР после 20 февраля.