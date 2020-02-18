"Открытие этого направления позволит жителям Ярославской области добраться до Москвы всего за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети "Аэрофлота", — отмечается в сообщении.

Из аэропорта Шереметьево рейсы будут выполняться кроме вторника и субботы в 21:05 и прилетать в Ярославль в 21:55. Обратный вылет кроме среды и воскресенья в 6:40, прилет в Москву в 7:30. На линии будут использоваться самолеты Sukhoi Superjet 100.

В настоящее время авиарейсы между Москвой и Ярославлем отсутствуют, на поезде можно доехать от 3 часов 22 минут.