По ее данным, каждый турист и житель города в период карнавала будет тратить в сутки примерно $50, при этом почти половина доходов — 44,6% — придется на точки общепита.

Большинство жителей Рио-де-Жанейро — 82,9% — сообщили о том, что намерены остаться в городе для того, чтобы в очередной раз пережить вместе с туристами атмосферу празднеств.

Согласно данным городской администрации, в торжествах, предшествующих карнавалу и в период его проведения, примут участие около 7 млн человек.

Ранее в полицейском управлении Рио-де-Жанейро сообщили, что около миллиона человек приняли до настоящего времени участие в народных гуляниях, традиционно организуемых до и во время официальных карнавальных торжеств в Рио-де-Жанейро.

В этом году народный карнавал в Рио-де-Жанейро проходит в несколько этапов с перерывами с 14 февраля до 1 марта.

Пока наибольшее количество участников — 320 тыс. человек — собрало шествие, которое возглавила бразильская певица Прета Жил, дочь знаменитого бразильского певца Жилберту Жила.

В народных карнавалах принимают участие непрофессиональные группы.

Соревнование коллективов "высшей лиги" состоится на самбодроме "Сапукаи" в Рио-де-Жанейро с пятницы этой недели до вторника следующей. Среди профессиональных участников карнавала за звание лучшей поборются такие именитые школы самбы как "Вирадоуру", "Портела", "Вила Изабел", "Унидус да Тижука", "Бейжа Флор", а также победитель прошлогоднего карнавала — школа самбы "Мангейра".

Во время шествия каждой школы самбы, которое длится час, жюри должно оценить все представление в целом, а также слаженность работы танцоров, музыкантов и оригинальность темы представления.

Карнавал проводится в Рио-де-Жанейро в течение пяти дней: с пятницы по вторник перед Великим постом.