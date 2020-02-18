Как сообщает портал, в Киото запустили промо-кампанию под названием "empty tourism" ("вакантный туризм") – были разработаны плакаты, на которых запечатлены главные достопримечательности города без людей. Среди них – фотография моста Togetsukyo, обычно переполненного туристами, бамбуковой рощи, пустынных улиц и других мест. В Киото находятся 17 объектов ЮНЕСКО.

"В обычное время Киото ежедневно посещали тысячи иностранных туристов, но сейчас поток заметно упал. В целом в Японии китайские туристы приносили треть дохода в отрасли, в 2019 году страну посетило 9,6 млн путешественников из КНР. Их потеря – серьезный удар для экономики", — отмечает портал.

Запрет на выезд туристических групп из страны был введен правительством Китая 27 января в целях контроля распространения коронавируса. С тех пор многие страны в Европе и Азии сообщили о потерях в секторе туризма из-за резкого снижения числа китайских туристов.