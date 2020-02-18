Как сообщили "Интерфаксу" в кассах турагентства, рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Они будут летать в Москву ("Шереметьево") дважды в неделю — по воскресеньям и вторникам, а в Сочи — по субботам.

В настоящее время по направлению Ухта — Москва ежедневные авиарейсы совершает авиакомпания "ЮТэйр". В Сочи из Ухты авиакомпании не летают.

"Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является эксплуатантом аэропорта Череповца. В 2019 году компания перевезла более 300 тыс. человек.