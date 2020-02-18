Ожидается, что 6 и 9 марта станут "пиковыми" датами выезда пассажиров.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Чебоксары, Казань, Саранск, Пензу, Льгов, Ижевск, Иваново, Ярославль, Самару, Ульяновск, Уфу, Челябинск, Оренбург и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут отправляться в Москву. Предусмотрены также рейсы по маршруту между Ростовом-на-Дону и Кисловодском.

"При увеличении спроса на билеты АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД) готово увеличить количество дополнительных поездов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах", — отмечает компания.