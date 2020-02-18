Ранее СМИ сообщили, что шестеро россиян, прилетевших в столицу Туркменистана Ашхабад, задержаны и помещены в больницу на карантин в связи с эпидемией коронавируса.

"По информации МИД Туркменистана, в связи с распространением вируса COVID-19 (коронавирус) в пограничных пунктах пропуска страны введено первичное медицинское обследование прибывающих граждан иностранных государств, включая россиян. В отношении иностранных граждан, у которых обнаружены симптомы респираторного заболевания, осуществляются дополнительные тесты с пребыванием в инфекционных клиниках. На настоящий момент все граждане России, помещавшиеся на карантин, выписаны", — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также отметили, что если у иностранных граждан находят симптомы респираторного заболевания, то медики проводят дополнительные тесты с пребыванием в инфекционных клиниках сроком от 2 до 7 дней. При этом первичное медицинское обследование может длиться от нескольких часов до нескольких суток и оплачивается из собственных средств граждан в иностранной валюте (доллары США, евро и т.д.).