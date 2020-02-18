По данным пресс-службы, во вторник глава края Владимир Владимиров, председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" (аэропорты Минвод и Ставрополя входят в "Новапорт" — ИФ) Сергей Рудаков подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии пассажирских авиаперевозок на Ставрополье.

"Документ предполагает расширение присутствия авиакомпании на Ставрополье. В частности, аэропорт "Минеральные Воды" в перспективе должен стать одним из базовых для "Азимута". Это позволит расширить географию полетов, а также повысить ценовую конкуренцию между авиаперевозчиками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время "Азимут" осуществляет полеты по 8 маршрутам из Минеральных Вод, маршрутную сеть планируется расширить вдвое.

"В ближайшие два года мы планируем увеличить эту маршрутную сеть, как минимум, до 16 направлений. При решении вопроса базирования, которое мы планируем начать в следующем году, будем еще больше ее развивать, в том числе и международными маршрутами. Думаю, что через два года мы сможем представить уже более глубокий план нашего дальнейшего стратегического развития в Ставропольском крае", — сказал Удод, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Рудаков со своей стороны подтвердил, что "Азимут" станет базироваться в Минводах.

"Полагаю, что перспективы для развития регионального авиасообщения здесь (в Минводах — ИФ) очень хорошие. Мы также достигли договоренности о том, что авиакомпания, базируясь в Минводах, будет определенную сеть маршрутов "завязывать" на Ставрополь, это очень важно для края", — цитирует Рудакова пресс-служба.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

Как сообщалось, ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" в 2019 году увеличило пассажиропоток на 4%, обслужив около 2,5 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Ставрополь" в 2019 году обслужил около 410 тыс. пассажиров — на 5% больше, чем в 2018 году.

По данным пресс-службы губернатора, в ближайшей перспективе планируется открытие рейсов из аэропорта Минвод в Пермь, Махачкалу, Самару, Волгоград, Уфу, Сочи, Астрахань, Нижний Новгород; из Ставрополя — в Сочи.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. Сейчас в парке компании 11"Суперджетов" (все поставлены по контрактам с ГТЛК), к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16 лайнеров. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".