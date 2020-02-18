"Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в фейсбуке во вторник.

Отмечается, что "в настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити".

"Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", — говорится в сообщении.

17 февраля стало известно, что коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess заразилась первая гражданка РФ. Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

Общее число заболевших на этом судне составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.