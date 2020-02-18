"Число пассажиров, которые уезжают в среду, пока не установлено точно, в основном -из-за того, что это пассажирам нужно самим решать, когда они уезжают. Но будет около 500 человек", — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что еще 88 случаев заражения новым типом коронавируса выявлено на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии.

Таким образом, общее число заболевших на этом лайнере составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.