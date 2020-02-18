"18 февраля получены результаты медицинского обследования находящихся в городе Пномпень 406 пассажиров круизного лайнера Westerdam, включая четырёх россиян. Штамма коронавируса Covid-19 не выявлено", — сказал пресс-атташе.

Он отметил, что "сегодня предполагается выдать указанным туристам соответствующие сертификаты, после чего будут определены время и маршруты вылета в страны их гражданской принадлежности".

"Сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными ведомствами Королевства и группой граждан России для оказания соотечественникам необходимого содействия", — заявил представитель посольства.

Ранее круизная компания Holland America Line подтвердила информацию о том, что у одной из пассажирок лайнера, 83-летней американки, сошедшей на сушу в Камбодже, обнаружили коронавирус. У ее 85-летнего супруга заражения не выявлено, но они оба остаются под надзором медиков.

Американская пара прибыла из Камбоджи в Малайзию вечером в субботу, 15 февраля. Сотрудники аэропорта выявили у пожилой женщины лихорадку, а затем ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сходить на берег, чтобы далее следовать по определенному маршруту на родину.

Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе из опасений, что на борту есть люди, зараженные новым коронавирусом.

15 февраля трое российских граждан из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam, прервавшего тур из-за опасений распространения коронавируса, прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, с тех пор его отказались принять власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. Изначально на борту находились 1 тыс. 455 пассажиров, включая восмерых граждан РФ и 802 членов экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.