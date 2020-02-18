"Завтра закончится карантин", — сказала Куликова журналистам в четверг.

Она также добавила, что "кто-то поедет поездом, кто-то полетит самолетом, в зависимости от пункта назначения".

"Всех организованно довезем либо в аэропорт, либо на железнодорожный вокзал. Шесть гостей захотели на время остаться и поближе познакомиться с Тюменью", — сказала Куликова.

Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санаторий вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.