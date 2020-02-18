Абсолютным лидером по росту турпотока из РФ в 2019 году стала Армения, которую соотечественники посещали на 45,2% чаще, чем годом ранее. "Армения растет в основном за счет самостоятельного туризма и деловых поездок. Визы не нужны, языкового барьера нет. Страна колоритная, еда вкусная", — сказала Тюрина.

По ее словам, все больше россиян интересуются сложными нестандартными турами в Армению, которые могут сделать только туроператоры. "Это специализированные профессиональные программы, к примеру, гастрономические, паломнические, которые невозможно забронировать в интернете. Некоторые компании в течение прошлого года фиксировали рост продаж туров на 20-25%", — добавила эксперт.

На втором месте по росту российского турпотока оказалась Латвия (+30%). В РСТ это связывают с тем, что в июле 2019 года "Победа" открыла прямые рейсы из Москвы в Ригу, благодаря чему средняя стоимость авиабилетов заметно снизилась. «Большую часть турпотока в Латвию составляют самостоятельные туристы, но и туроператоры на спрос не жалуются. По их словам, Латвия традиционно воспринимается как страна, где можно красиво и недорого встретить Рождество и Новый год, так что в этот период новогодние туры продаются «на ура». Популярны также поездки на уикенды и комбинированные туры по Прибалтике», — рассказала Тюрина.

Тройку лидеров замыкает Венгрия. "Она "рванула" еще в 2018 году (+62%) после того, как в 2017 году лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы между Москвой и Дебреценом, что снизило стоимость перелета почти в два раза и сделало более доступными для туристов термальные курорты Хайдусобосло, а также винодельческие регионы Токай и Эгер. Турпоток в Венгрию продолжил расти и в 2019 году, увеличившись почти на 27%", — рассказала Тюрина.

В топ-5 по приросту числа российских путешественников также вошли Китай (+26%) и Куба (+25,7%). "Безусловно, Китай вырос за счет Хайнаня, который стал главной точной притяжения на направлении, а Россия – основным зарубежным поставщиком туристов на остров", — заметила эксперт.

Кроме того, в 2019 году заметно вырос турпоток из России во Францию (+24,8%), что связано с открытием новых прямых рейсов российскими авиакомпаниями, а также Черногорию (+23,5%) и Италию (+20%). "В конце 2019 года туроператоры говорили о росте спроса на Италию на 25-30% и расширяли ассортимент туров", — сказала Тюрина.

Десятку самых быстрорастущих направлений закрывают Великобритания (+17,8%) и Турция (+17,7%). В Лондон в 2019 году начал летать из Москвы бюджетный авиаперевозчик Wizz Air. А турпоток в Турцию растет за счет расширения рамок сезона – зимой россияне все активнее покупают в экскурсионные туры в Стамбул и отдых в отелях Анталии.

Россияне совершили свыше 48 млн зарубежных поездок в 2019 году, это на 8% больше, чем годом ранее. С целью туризма граждане РФ выезжали за рубеж 18 млн раз (+11% по сравнению с 2018 годом).