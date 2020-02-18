Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург. Аналитики гостиничного департамента CBRE проанализировали, как изменится стоимость размещения в брендированных гостиницах Петербурга во время проведения в городе трех матчей группового этапа (13, 17 и 22 июня) и одного четвертьфинала (3 июля) по сравнению с теми же датами 2019 года.

Согласно исследованию, в период проведения матчей группового этапа лидерами по росту цен на размещение в городе стали гостиницы высокой категории (5* бизнес-класса). Бронирование номеров в таких отелях на время игр обойдется на 205% дороже по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Стоимость размещения в отелях 5* deluxe будет выше на 163%, в гостиницах среднего сегмента – на 134%.

Как отметили в CBRE, на даты четвертьфинала в Петербурге дороже всего обойдется размещение в гостиницах 5* deluxe – цены в них взлетят на 172%. В отелях высокой категории стоимость будет выше на 163% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в гостиницах среднего сегмента – на 111%.

"Максимальная стоимость номеров superior, deluxe в отелях Петербурга во время матчей группового этапа составит в среднем 80,4 тыс. рублей за сутки, включая завтрак и НДС, а на четвертьфинал – 100,1 тыс. рублей. Максимальная стоимость в номере "люкс" – 127,6 тыс. и 178,6 тыс. рублей соответственно", — рассказали в компании.

В CBRE сообщили, что 35-40% гостиниц в Санкт-Петербурге установили минимальный срок проживания во время Евро-2020 – две-три ночи. "Эта мера позволяет отельерам минимизировать риски и загрузить гостиницу в соседние даты, хотя и предполагает меньшую стоимость размещения в сутки в сравнении с дроблением и продажей по одной ночи", — пояснили в компании.

Как отмечают эксперты организации, большинство иностранных туристов в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России прибыли из Китая. "Ожидается, что доля китайских граждан на Евро-2020 также должна быть высока и вопрос с вирусом к началу чемпионата будет решен. Кроме того, в двух из трех групповых матчей будет играть сборная России, что, конечно, привлечет огромное количество российских болельщиков. А наличие электронной визы предоставит возможность и иностранным гостям поучаствовать в главном европейском футбольном событии этого года", — говорит руководитель подразделения индустрии гостеприимства в CBRE Татьяна Белова.

По данным Петростата, общий номерной фонд гостиниц Петербурга составляет 33 417 номеров (706 гостиниц), из них 10 тыс. номеров (36 гостиниц) – в брендированных отелях. Большинство номеров относятся к среднему ценовому сегменту.

В связи с проведением матчей Евро-2020 в Петербурге правительство РФ в декабре прошлого года установило максимальную стоимость гостиничных номеров в соответствии с категорией номера и классификацией отеля. Нижняя максимальная граница — стоимость за место в хостеле "без звезд", не должна превышать тысячу рублей в сутки. Верхняя граница, 525 тыс. рублей, установлена для номеров категории "апартамент" и "сьют" в пятизвездочных гостиницах Санкт-Петербурга.