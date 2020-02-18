"В горах Сочи открылся полигон, где можно научиться искать людей в лавине. Он расположен на курорте "Роза Хутор" рядом с лавинным постом комплекса, на высоте 2100 метров над уровнем моря", — сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор" во вторник.

Полигон предназначен для тренировки навыков поиска и спасения оказавшихся в лавине в имитированных условиях — обнаружение, зондирование, откапывание. Для этого на разной глубине и в разных местах закопаны передатчики, которые управляются с дистанционного пульта. Необходимо найти цель при помощи бипера и прозондировать ее. При падании щупом в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт.

Пройти тренировки на полигоне курорта "Роза Хутор" можно бесплатно. Работает он по средам, четвергам и субботам с 11:00 до 15:00 при благоприятных метеоусловиях. Лавинное снаряжение — бипер, щуп и лопату можно получить на месте. На полигоне всегда дежурит сотрудник противолавинной службы или спасатель курорта "Роза Хутор", который проведет инструктаж.