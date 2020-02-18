"С 06:00 до 22:00 19 февраля одна из двух линий автоматизированной системы перевозки пассажиров — межтерминального перехода (МТП) — будет закрыта для проведения планового технического обслуживания. В период профилактических работ время ожидания поезда на станции увеличится до 8-10 минут вместо стандартных 4-х", — говорится на сайте аэропорта.

При этом, согласно сообщению, с 7:00 до 8:30 и с 19:00 до 21:00 доступ в МТП "будет ограничен для предотвращения чрезмерного скопления пассажиров на платформах". Для перевозки пассажиров между южными (D, E, F) и северными терминалами (B, C) будут выделены бесплатные автобусы-шаттлы.

"Шереметьево" обращает внимание пассажиров на необходимость планировать поездку с учетом данных временных изменений.