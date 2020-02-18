"В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни. Совместно с японскими властями ведём проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в "Фейсбуке".

В посольстве добавили, что продолжают работу по оказанию содействия гражданам России, находящимся на борту круизного лайнера.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась первая гражданка РФ. Произошло это не в России, а на борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится на карантине в порту Иокогамы (Япония). Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

По данным телеканала NHK, общее число заболевших на круизном лайнере составляет боле 450 человек. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Йокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.