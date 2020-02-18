На внутренних воздушных линиях перевозки выросли на 13%, до 1,3 млн человек. Наибольший прирост трафика зафиксирован на рейсах в Минеральные Воды, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи.

На международных линиях пассажиропоток вырос на 14%, до 814 тыс. человек. В числе популярных направлений — Анталья, Доха, Стамбул, Минск, Верона.

В 2019 г. пассажиропоток "Домодедово" уменьшился на 4%, до 28,3 млн человек.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — пока не отчитывались о пассажиропотоке за прошлый месяц.