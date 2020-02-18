"На участке площадью 0,98 га потенциальный инвестор может построить гостиничный комплекс общей строительной площадью 5 тысяч кв. м. Начальный размер годовой арендной платы за участок составляет 3,2 млн рублей", — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Земельный участок располагается в непосредственной близости от международного аэропорта "Внуково" с адресным ориентиром: улица Карьерная, з/у 1.

Лот уже выставлен на торги и подать заявки участие в аукционе за право его аренды можно до 2 марта 2020 года.