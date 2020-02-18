«Команда отеля постоянно сталкивается с проблемой утилизации пластика. Компаний, которые принимают пластиковые бутылки, стаканы, трубочки и пакеты в переработку, немного, а вывозить использованный гостями отеля пластик на свалку мы считаем безответственным решением и прямым вторжением в окружающую среду», — рассказали в пресс-службе.

«Использование стекла и биоразлагаемых материалов стало приоритетной политикой всех международных отельных сетей. В России тоже нужно начинать формировать важный экологический тренд в системе отельного бизнеса, несмотря на то, что картон и стекло вместо пластика потребуют троекратного увеличения бюджета на закупку стеклянных бутылок, картонных стаканов и трубочек», — цитирует пресс-служба генерального менеджера отеля Андрея Абрамова.

Как сообщили в отеле, в Radisson Resort & Residences уже доставлено оборудование по розливу воды в стеклянные бутылки, которые скоро заменят пластиковые во всех номерах отеля. Вода будет разливаться простая и газированная.

«Уже сегодня весь кофе «с собой» в барах отеля разливается исключительно в картонные стаканы, а пластиковые трубочки постепенно вытесняются картонными аналогами. До конца 2020 года команда отеля планирует окончательно перейти на картон и стекло, присоединившись к сотням крупных международных отелей», — добавили в пресс-службе.

Пятизвездочный отель Radisson Resort & Residences – крупнейший объект размещения в курортном комплексе Завидово, расположенном на берегу Волжского моря в Тверской области. Отель на 240 номеров и корпус из 200 апартаментов были построены в 2016 году. Изначально проект был рассчитан на корпоративных клиентов, но сейчас значительную долю постояльцев составляет индивидуальные туристы, в том числе семьи с детьми. На курорте есть спа-центр с бассейном, гольф-поле, оборудованный пляж, зимой – каток и профессионально обустроенные лыжные трассы.

Как сообщили на курорте, 2019 год стал рекордным для отеля: выручка составила чуть больше 800 млн рублей, прибыль до налогообложения — около 300 млн рублей, загрузка – почти 50%.

Завидово продолжает развиваться – в 2018-2019 годах была построена новая гостиница «Ямская» 3*, в ближайшие годы планируется строительство еще нескольких гостиниц. Кроме того, здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел, включающий станцию железной дороги, круизный порт и автодорогу, инвестиции в проект составят 3,5 млрд рублей. Сегодня в Завидово отдыхают 200-250 тыс. туристов в год, через 4-5 лет эта цифра должна достичь миллиона.