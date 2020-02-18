Полеты будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям на воздушных судах А320.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом году в рамках летнего расписания S7 Airlines также выполняла прямые перелеты по данному направлению.

На сегодняшний день прямого авиасообщения между этими городами нет.

S7 — вторая по величине авиационная группа в РФ, основана супругами Филевыми.

Международный аэропорт Анапы входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Краснодара. "Базэл Аэро" является совместным предприятием "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с предшествующим годом — до 1,6 млн человек.