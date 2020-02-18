Заявленная частота рейсов — 2 раза в неделю.

Кроме того, согласно документам Федерального агентства воздушного транспорта, допуски на новые рейсы из Красноярска в Ереван получила авиакомпания "Уральские авиалинии" (7 раз в неделю). Авиакомпания также получила допуски на осуществление рейсов в Ереван из Перми (2 раза в неделю).

Авиакомпания "ИрАэро" допущена к полетам по маршруту Калуга — Минск. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов производства Airbus (двадцать три А320, пятнадцать А321, пять А319, три A320neo и два A321neo).

АО "Авиакомпания (Royal Flight) выполняет регулярные и чартерные международные рейсы по популярным туристическим направлениям на самолетах Boeing-757-200 (5 самолетов), Boeing-777-300, Boeing-767-300 и Boeing-737-800 (по три самолета каждого типа).

"ИрАэро" основана в 1999 году. Парк воздушных судов состоит из восьми Sukhoi Superjet 100, семи Ан-24, пяти Ан 26, двух Ан-26Б-100 и одного Bombardier CRJ-200LR.