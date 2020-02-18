"В 2019 году из всех стран, которые посещали россияне, Грузия показала самое большое снижение – минус 27,2%. И это тем более печально, что в 2017 году турпоток туда вырос на 72%, а в 2018 – на 61%", — сказала Тюрина.

Указом от 21 июня 2019 года Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. Мера была принята "из соображений безопасности" после общественных выступлений в Тбилиси, связанных с приездом российской делегации. Когда прямое авиасообщение РФ с Грузией будет восстановлено, до сих пор не известно.

В то же время эксперт заметила, что без прямого авиасообщения с Россией Грузия не рухнула, как в свое время закрытый Египет, а держится во второй десятке самых популярных у российских туристов стран, опустившись всего на три позиции по сравнению с 2018 годом.

"При этом показатели турпотока в Грузию и Египет в 2019 году несопоставимы: Грузию посетило 213,4 тыс. туристов из РФ, Египет – 14,1 тыс.", — подчеркнула Тюрина.

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, Грузию в первом квартале 2019 года с туристической целью посетило 74 тыс. россиян во втором – 131,5 тыс. Затем турпоток обвалился: в третьем квартале приехало 7,8 тыс., в четвертом – всего 17 человек.

Если же брать общее число поездок российских граждан в Грузию без разделения по целям, оно гораздо выше: в первом квартале в Грузию приехало 219,6 тыс. россиян, во втором – 437,5 тыс., в третьем – 371,1 тыс., в четвертом – 190,4 тыс. Всего Грузию в 2019 году посетили 1,22 млн российских граждан.

Как ранее сообщил портал "Интерфакс-Туризм", после остановки авиасообщения россияне продолжили посещать Грузию на автомобилях, часть туристов добираются в страну на стыковочных рейсах через Минск и Ереван.