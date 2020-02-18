По мнению членов комитета, реализация положений законопроекта "приведет к увеличению числа нерабочих праздничных дней в году". Также они напомнили, что выход на работу в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

"Увеличение общего количества нерабочих праздничных дней может привести к росту объема средств, необходимых для оплаты труда работников непрерывно действующих организаций, финансируемых из бюджетов Российской Федерации (в том числе и из федерального бюджета)", — отмечается в документе.

В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней на 31 декабря, если этот день не выходной. При этом общее число выходных остается неизменным. В пояснительной записке к документу говорится, что поправки позволят работникам и работодателям более рационально использовать выходные и праздничные дни.

В 2019 году 31 декабря выпал на вторник, поэтому у россиян это был предпраздничный рабочий день. Новогодние каникулы продолжались с 1 по 8 января 2020 года включительно.