Авиалайнер отправился во вторник с военной базы, расположенной к югу от Сеула, в Международный аэропорт Токио Ханэда. Ожидается, что самолет вместе с эвакуированными пассажирами вернется в Южную Корею в среду утром.

В общей сложности с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, планируется вывезти пять человек — четырех граждан Южной Кореи и супруга одного из них, который является подданным Японии.

Все эвакуированные по прибытии в Южную Корею будут отправлены на двухнедельный карантин в специальную зону, расположенную на территории аэропорта Инчхон.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.