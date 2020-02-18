"Пиковые значения подъема уровня воды пройдены в 03.00, и при стабильной тенденции к дальнейшему понижению уровня защитные затворы КЗС начали движение на открытие водопропускных отверстий в 04:54", — говорится в сообщении.

К 06.00 канал судопропускного сооружения С-1 был открыт для прохода судов. Проточность между Финским заливом и Невской губой полностью восстановлена, следует из сообщения.

Согласно гидропосту "Горный институт", по состоянию на 8.40 уровень воды в Неве достигает 121 см. Наводнение регистрируется при подъеме до отметки 161 см.

Дамба была закрыта накануне из-за ухудшения погодных условий. В городе прогнозировали ветер порывами до 25-28 м/с, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, уровень воды в устье реки Невы мог подняться до 160-180 см.