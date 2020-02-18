В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58,016 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 92 новых случаев заболевания: в Гонконге — 60 (при одном случае смертельного исхода и двух выздоровевших), в Макао — 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване — 22 (один случай смерти, два выздоровели).