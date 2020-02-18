За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1,886 тыс. человек, смертельных случаев — на 98. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 93 человека, в провинции Хэнань — три человека, по одному — в провинции Хунань и Пекине.
В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58,016 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 92 новых случаев заболевания: в Гонконге — 60 (при одном случае смертельного исхода и двух выздоровевших), в Макао — 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване — 22 (один случай смерти, два выздоровели).