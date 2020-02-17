Так, с 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы SU200/201 Шереметьево — Пекин — Шереметьево и SU208/209 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево. Вместе с тем останутся ежедневные рейсы SU204/SU205 Шереметьево — Пекин — Шереметьево, SU206/SU207 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево.

"С 17 по 29 февраля сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 Шереметьево — Гуанчжоу — Шереметьево. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

С 1 по 28 марта отменяются ежедневные рейсы SU200/201 Шереметьево — Пекин — Шереметьево, SU206/207 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево. Но при этом будут продолжены ежедневные рейсы SU204/SU205 Шереметьево — Пекин — Шереметьево и SU208/SU209 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево.

"С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 Шереметьево — Гуанчжоу — Шереметьево. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU212/213 Шереметьево — Гонконг — Шереметьево. Полеты в этот период будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам", — указано в сообщении.

В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта Шереметьево.