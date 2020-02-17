"По замыслу разработчиков, пешеходный маршрут объединит стоянку при въезде в город – Манеж – улицу Почтовую – парк – малиновый овраг – "чеховский" комплекс – через Городок и улицу Фрунзе на Московскую. На благоустроенной пешеходной тропе будут установлены навигация с информационным историческим содержанием, места отдыха и обустроена стоянка для автомобилей", — говорится в сообщении.

Предложения сотрудников Звенигородского музея по благоустройству городской среды готовились по запросу жителей.

"Создание нового благоустроенного маршрута под названием "Прогулки с Чеховым" будет способствовать увеличению туристической привлекательности всего Звенигорода и сделает более доступными как Звенигородский музей, так и новый музейный объект Манеж", — цитирует министра культуры Московской области Елену Харламову пресс-служба.

В марте предложения музея по созданию маршрута будут вынесены на общественное голосование. В случае поддержки горожан, он будет представлен на всероссийский конкурс министерства строительства РФ, который проводится между малыми историческими городами.

Реализация проекта-победителя предполагается в 2021 году.