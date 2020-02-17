"Все больше городов и провинций в КНР заявляют, что в 2020 году откажутся от взимания платы с медицинских работников страны за вход на популярные достопримечательности. Врачи смогут бесплатно посетить гробницу первого императора династии Цинь, в которой находится терракотовая армия, 420 туристических объектов в провинции Гуйчжоу, более 200 достопримечательностей в провинции Шаньси на севере Китая", — передает агентство.

Бесплатный вход для медработников введут и на аттракционах в провинциях Шаньдун, Хэбэй, Юньнань, Аньхой, Чжэцзян, Сычуань и Цзянсу, а также в автономном районе Гуанси-Чжуан и муниципалитете Тяньцзинь.

"Таким образом власти Китая хотят отметить заслуги докторов в борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. В минувшую пятницу в провинцию Хубэй, где находится эпицентр эпидемии город Ухань, были направлены свыше 25,6 тысяч медработников", — сообщает агентство.