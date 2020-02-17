Бесплатные визы на Шри-Ланку были введены на период с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 для преодоления спада турпотока после крупного теракта. В апреле, на католическую пасху, на острове произошла серия взрывов, в которых погибли 253 человека, в том числе 40 иностранных туристов. После этого въездной турпоток упал на 70%, поскольку иностранцы отменяли брони в гостиницах и сдавали авиабилеты, опасаясь новых нападений.

С 1 февраля 2020 года виза вновь стала платной. Ее стоимость при оформлении онлайн составляет $36,5 (включая комиссию банка), а в аэропорту прибытия – $40. При этом дети до 12 лет получают визу бесплатно.

Власти задумались о продлении безвизового режима

12 февраля на официальном сайте кабинета министров Шри-Ланки появилось сообщение, что по итогам совещания членов кабинета было принято решение продлить режим безвизового въезда для граждан 48 стран еще на три месяца – до 30 апреля 2020 года "в связи с ростом иностранного турпотока". При этом решение, как следует из сообщения, нуждается в дополнительном подтверждении на следующем заседании кабинета министров.

В посольстве Шри-Ланки в РФ порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили информацию о продлении срока выдачи бесплатных виз, однако заявили, что неизвестно, когда изменения вступят в силу. "Действительно, у нас есть информация о возврате бесплатной визы, но на сегодняшний день сайт www.eta.gov.lk автоматически продолжает взимать оплату", — сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Туроператоры также сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что туристам после 1 февраля приходится платить за визу при оформлении на сайте.

Безвизовый режим продлят из-за коронавируса

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию шри-ланкийского МИДа, благодаря введению бесплатных виз иностранный турпоток в страну вырос на 10-12%. "Но из-за распространения эпидемии коронавируса число туристов вновь стало снижаться. Поэтому так важно продлить срок еще на три месяца", — заявили в министерстве.

В 2019 году страну посетили 1,91 млн иностранных гостей, что на 17% меньше, чем годом ранее, когда там побывало 2,3 млн иностранных гостей. В 2018 году турпоток из-за рубежа вырос более чем на 10%. При этом турпоток на Шри-ланку из России в 2019 году резко вырос, несмотря на теракты – остров посетили более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее. Побит даже рекорд 2014 года, когда в страну приехало 69,7 тыс. россиян.

Эксперты считают, что стоимость визы не влияет на турпоток

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, даже если информация о продлении сроков оформления не подтвердится в ближайшее время, Шри-Ланка не станет менее популярной у российских туристов. "Стоимость оформления визы онлайн в $35 или $40 в аэропорту прибытия никак не повлияет на спрос, ведь раньше виза на Шри-Ланку всегда была платной. Решение об отмене платы было принято в связи с форс-мажорной ситуацией", — пояснила она порталу "Интерфакс-Туризм".

Как отметила Тюрина, туроператоры не наблюдают снижения спроса на туры в Шри-Ланку в этом году. "Позиция страны по визовому вопросу привлекает скорее с точки зрения открытости и готовности принимать туристов. Среди граждан РФ очень много возвратных туристов. Как правило, они выбирают комбинированные туры – пляжный отдых и экскурсионную программу", — заключила она.

Тем не менее, в пресс-службе туроператора Anex Tour порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что надеются на продление режима бесплатной визы, так как это будет способствовать дальнейшему росту турпотока из России на Шри-Ланку. "В этом году из-за высокого спроса мы продлили сезон до майских праздников, хотя раньше он был до конца марта. Последние чартерные рейсы отправятся из Москвы 12 мая, из Петербурга – 4 мая, из Екатеринбурга – 8 мая", — сообщили в компании.

Как оформить визу на Шри-Ланку после 1 февраля 2020 года

Сейчас туристы, планирующие путешествие на Шри-Ланку, могут оформить разрешение на въезд ETA (Electronic Travel Authorization) онлайн перед поездкой, либо заполнить анкету в аэропорту прибытия на стойке иммиграционного департамента (Visa on arrival) у зоны паспортного контроля.

Граждане России по электронной или въездной визе могут находиться на Шри-Ланке не более месяца. При необходимости срок пребывания можно увеличить до 90 дней.

Для оформления визы потребуется загранпаспорт, действующий шесть месяцев с момента окончания поездки, обратный билет, финансовые гарантии, бронь гостиницы, квитанция об оплате визового сбора, а также миграционная карта, которая выдается на борту самолета или же распечатывается из дома при оформлении онлайн.

В карте необходимо указать свои паспортные данные, сведения о детях, гражданство, цель поездки, точный адрес и название отеля.