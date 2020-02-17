"Курортный пригород Фамагусты Вароша был необитаемым 46 лет с того дня, как в него вошла турецкая армия. Когда-то это был центр притяжения для туристов, но теперь там живут только мыши, здания полуразрушены. Сохранять город закрытым более нецелесообразно – ни юридически, ни политически, ни экономически", — цитирует газета Hürriyet Daily News вице-президента Турции Фуата Октая.

В свою очередь президент Кипра Никос Анастасиадис, как сообщает Cyprus Mail, заявил, что не приемлет "заявлений турков о том, как они будут распоряжаться оккупированной территорией". Он добавил, что "будет стремиться к открытию Фамагусты, но на основании положений международного права и резолюции ООН".

В июле 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот в стране, в августе турки заняли крупнейший порт и курорт Фамагусту. В результате страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую. Проживавшим в Вароше грекам пришлось покинуть город в течение суток, взяв с собой только то, что они смогут унести на себе, и с тех пор возвращение в квартал им запрещено.

До событий 1974 года Вароша был популярным местом отдыха голливудских звезд и состоятельных туристов. Среди его гостей – Элизабет Тейлор и Брижит Бардо. На курорте работало более ста отелей на 10 тысяч номеров, множество развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов.

Сейчас Вароша строго охраняется, попасть туда невозможно. Причиной, по которой Вароша остается заброшенной территорией, является резолюция 550 Совета безопасности ООН, принятая в мае 1984 года. В ней, в частности, утверждается, что попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы.