Единым е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

"Пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки ", — отмечается в сообщении.

С этой целью разработана новая линейка проездных билетов, предусматривающая фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 гривен (около 21 рубля) за одну поездку.

Так, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290 гривен, 390 гривен, 575 гривен и 770 гривен соответственно. Можно будет также приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен.

Кроме того, вводится в оборот "туристический" проездной билет – со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения за один раз на до 50 поездок. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта.