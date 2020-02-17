Как сообщается в пресс-релизе гонконгской авиакомпании, в январе она перевезла 3,01 млн пассажиров, что на 3,8% ниже показателя за тот же месяц 2019 года. Загруженность рейсов сократилась на 1,3 процентного пункта — до 84,7%.

Объем грузоперевозок уменьшился на 8,9% и составил 151,964 тыс. тонн, загруженность снизилась на 1,4 п.п. — до 60,2%.

"Это был самый сложный период китайского Нового года, который мы пережили. Поскольку новая вспышка коронавируса в материковом Китае усилилась к концу праздничного периода, спрос на поездки значительно снизился. По мере того, как всё большее число стран вводят ограничения на поездки из материкового Китая, а в некоторых случаях и из Гонконга, мы видим дальнейшие отмены бронирований", — заявил главный коммерческий директор Cathay Pacific Рональд Лэм.

В ответ на это авиаперевозчик предпринял ряд мер, в том числе сократив перевозочные мощности в феврале и марте почти на 40%.

"Задержка с возобновлением производства в КНР после праздников оказала существенное влияние на рынки Гонконга и материкового Китая, — отметил Лэм. — Уже ожидалось, что первое полугодие 2020 года будет чрезвычайно сложным в финансовом отношении. А в связи с дополнительным значительным падением спроса на перелеты и последующим сокращением перевозочных мощностей из-за распространения коронавируса нового типа финансовые показатели в первом полугодии будут существенно ниже, чем за тот же период прошлого года".